Stade Toulousain, RCT, ASM: Classement des budgets du Top 14 saison 2022-2023

Le Montpellier HR l’a bien célébré, mais il faudra le rendre, le Bouclier de Brennus que seuls les champions de France de rugby reçoivent en mains propres.

La précédente fut éclatante pour le rugby national, c’était celle des premiers titres majeurs, pour le Stade Rochelais vainqueur flamboyant de la grande coupe d’Europe, et en suivant du Montpellier HR, auteur de son premier succès en championnat de France Top 14, aux dépens de Castres en finale. Les émotions furent belle, mais désormais il faut revoir toute la copie, pour un nouvel exercice 2022-2023, au départ duquel, les gros bras restent les mêmes, nantis des budgets les plus élevés.

Le rugby français a mangé son pain noir en période de Covid

D’une saison à l’autre, peu ont évolué et jamais trop significativement, il y a de la continuité pour la majorité et au global, une montée en puissance, on l’a dit sportive, qui succède à une période plus compliquée sous la Covid, avec des stades à huis clos ou sous jauge. Dans le monde de l’ovalie en particulier, les recettes tirées de la billetterie et de ce qui en découle des ventes au stade, sont d’une importance capitale.

Le Stade Rochelais dans la moyenne des budgets du Top 14

Autant dire que la compétitivité des clubs français, dans un contexte sans contrainte est un formidable levier d’espoir, à l’aube d’un nouveau championnat de Top 14. Cumulé, les clubs de l’élite du rugby française approchent peu à peu la barre symbolique des 500 M€ de budgets (417,928 M€). Cette saison 2022-2023 le budget moyen des équipes est de 29,852 millions d’euros. C’est sensiblement plus que l’exercice précédent (27,186 M€) et l’équivalent de l’Union Bordeaux-Bègles, qui compte parmi les prétendants à la qualification, sinon au titre final. Lequel, ultime rendez-vous, est prévu le 17 juin 2023, au Stade de France. La saison régulière s’achèvera quant à elle, le week-end du 27 mai 2023.

Les budgets des clubs du Top 14 rugby 2022-2022 et leur évolution sur un an