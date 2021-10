Top 14 : Que gagnent les clubs du Top 14 rugby ?

Les clubs du Top 14 ne génèrent pas tous autant d’argent sur une saison.

Autant dans le football cousin, la Ligue rend chaque année transparents, les comptes saisonniers des clubs professionnels, autant dans le Top 14 rugby, les chiffres sont plus confidentiels. Mais pas inaccessibles, puisque tous – des sociétés anonymes (SA) pour majorité -, ont normalement obligation de déposer les comptes annuels au greffe. Tous ?

Du simple au double la variation du CA, en Top 14

Selon nos observations à Sportune, il semblerait que certains ne le fassent pas (le Racing 92, le LOU rugby), ou plus (le Stade Français depuis le bilan 2017, l’UBB ne l’a pas fait en 2020). Pour les autres, il est bon de rappeler le contexte singulier de la saison observée ; en l’espèce le bilan au 30 juin 2020. Soit le résultat d’un exercice sportif rendu plus compliqué par la crise, et les effets de la COVID sur la billetterie, et toutes les recettes enregistrées les jours de matchs.

Des revenus tirés de la télé, des sponsors et de la billetterie

Comme toutes les équipes sportives, les revenus dans le top 14 rugby reposent sur trois piliers essentiels : les droits de l’audiovisuel, la billetterie, et le sponsoring/merchandising. Et d’autres produits en sus. A l’exemple du Stade Toulousain, qui génère le plus du produit de son exploitation, dans le rugby français, les partenariats commerciaux pèsent quasiment moitié (15,765 M€), des 33 millions d’euros net de CA et même plus à l’ajout du merchandising ; les bénéfices de la télé, environ 2% et 15% pour la billetterie, en incluant l’apport de la buvette.

Le chiffre d’affaire ne garanti pas la richesse

Tout cela faisant le chiffre d’affaire, qui ici n’inclut pas d’opération de trading de joueurs, comme cela se fait beaucoup, dans le football. Le CA, enfin, ne fait pas la fortune des clubs ; sur ce bilan 2020, tous n’ont pas nécessairement terminé la saison, avec un bénéfice comptable.

Le chiffre d’affaire net des clubs du Top 14 en 2020

Toulouse 33 217 790 €

Clermont 26 522 328 €

La Rochelle 25 972 092 €

Montpellier 20 743 945 €

Pau 20 240 044 €

Toulon 18 130 165 €

Brive 15 260 368 €

Castres 13 611 488 €

Perpignan 9 164 782 € (en Pro D2)

Biarritz 5 976 589 € (en Pro D2)

Bordeaux Bègles 21 255 611 € (en 2019)

Stade Français 11 228 274 € (en 2017)