Masters Augusta 2022 : Les primes (prize money) du tournoi de golf

Les Masters d’Augusta 2022 devraient signer le retour de Tiger Woods.

Ce jeudi 7 avril débute le Masters Augusta édition 2022, en Géorgie (Etats-Unis). Le tournoi de golf, premier Grand Chelem de la saison, rassemble les tous meilleurs golfeurs du monde. Ils se battront pour le titre, ainsi que le droit de porter la fameuse veste verte, synonyme de victoire dans le majeur. Si les primes ne sont pas encore connues, elles seront égales, voire supérieures à celles de l’année précédente. Cette 86e édition prendra fin le dimanche 10.

Les primes de ce Masters Augusta 2022 encore inconnues mais…

En 2021, le prize money total était de 11,5 millions de dollars, soit 9,4 millions d’euros. Si celui-ci venait à rester le même, il s’agirait de la quatrième fois consécutive que les primes n’augmentent pas. Les 50 premiers recevront une dotation pour leurs performances. Le grand vainqueur pourrait toucher environ 2,1 millions de dollars, soit près de 1,9 millions d’euros. L’année dernière, les deux hommes du podium avaient été récompensés à hauteur de 1,1 M€, et de 0,7 M€, tandis que la 50e position avait rapporté quasiment 25 600 euros à Billy Horschel.

Le grand retour de Tiger Woods à la compétition

Si l’édition 2022 se fait avec spectateurs, et sans masque, le public américain pourra également se réjouir du retour du Tigre. Après plus de 13 mois d’absence due à son accident de voiture, Tiger Woods fait son grand retour sur le circuit. Il revient pour remporter un sixième Masters, ce qui lui permettrait d’égaler le record de Jack Nicklaus. A contrario, Phil Mickelson, autre grande figure du sport, ne sera pas présent, et manquera, pour la première fois depuis 1994, le premier grand rendez-vous de la saison.

Les primes des 15 premières places au Masters Augusta 2021

1er = 2 070 000 $

2 = 1 242 000 $

3 = 782 000 $

4 = 552 000 $

5 = 460 000 $

6 = 414 000 $

7 = 385 250 $

8 = 356 500 $

9 = 333 500 $

10 = 310 500 $

11 = 287 500 $

12 = 264 500 $

13 = 241 500 $

14 = 218 500 $

15 = 207 000 $