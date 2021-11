Bercy 2021 : Les primes (prize money) du Rolex Paris Masters

Daniil Medvedev revient au tournoi Bercy 2021, pour défendre son titre.

Mois épaisse qu’en 2020, et forcément moins que les années encore d’avant, dans un monde sans crise de la Covid : telle est la taille de l’enveloppe dédiée par l’organisation du tournoi Bercy 2021, pour les primes à distribuer aux joueurs engagés. Malgré une légère particularité qui avantage le vainqueur, mieux payé cette année, le reste est globalement à la baisse, d’une édition à l’autre.

Un prize money réduit au tournoi Bercy 2021…

En ce mois d’octobre, le budget total de l’organisation s’élève à 3 084 450 euros, dont 2 603 700 versés sous la forme du prize money. Si, tel qu’on l’a dit, le vainqueur gagnera plus (336 000 €, contre 301 975 €, en 2020), par contre, les autres tours paieront moins. Notamment ceux défaits d’entrée de tournoi. En 2020, pour répondre à la crise et aider la base des joueurs, plus fragilisée que le sommet de la pyramide, l’organisation avait cherché à compenser, en musclant les primes jusqu’aux 8es. De 22 275 euros, l’année dernière, les premiers battus du tableau final recevront 13 700 euros, à l’occasion de ce Rolex Paris Masters 2021.

… Mais une prime plus élevée pour le vainqueur du Rolex Paris Masters

Les points distribués par l’ATP, en revanche, ne changent pas. Il y en aura bien mille pour le lauréat final et 600, au finaliste battu. Absent des terrains depuis sa défaite finale à l’US Open, Novak Djokovic fera son retour sur les courts, à l’occasion de ce Bercy 2021. Son bourreau de New York et tenant du titre à Paris, Daniil Medvedev, sera là également. Avec pour lui la possibilité de ravir au serbe, la place de numéro un mondial. Ce tournoi de Bercy 2021 se dispute cette semaine du 1er au 7 novembre. Les doubles sont également concernés, il y aura 70 000 euros (à se partager), pour la paire gagnante.

Les primes (prize money) du tournoi de Bercy 2021

Simples messieurs :

Premier tour = 13 700 €

16es de finale = 22 000 €

8es de finale = 36 000 €

1/4 de finale = 60 000 0€

Demi-finale = 106 000 €

Finaliste = 187 000 €

Vainqueur = 336 000 €

Doubles messieurs :

16es de finale = 9 400 €

8es de finale = 15 250 €

1/4 de finale = 23 000 0€

Demi-finale = 34 000 €

Finaliste = 50 000 €

Vainqueur = 70 000 €