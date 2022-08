Montréal 2022: Les primes (prize money) du National Bank Open Presented by Rogers 2022

Daniil Medvedev pourra remettre son titre en jeu au National Bank Open by Rogers 2022 de Montréal

Le National Bank Open by Rogers de Montréal 2022 se dispute au Canada depuis ce lundi 7 et jusqu’au 14 août. Il s’agit du premier Masters 1000 de la saison sur dur en outdoor, quelques semaines avant l’US Open (29 août au 11 septembre), le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. Pour cet Open de Montréal, les joueurs russes et biélorusses seront autorisés à participer, ce qui n’était pas le cas à Wimbledon, en juin dernier. Le tenant du titre Daniil Medvedev, pourra donc défendre sa couronne et espérer décrocher les 915 295$, montant de la prime promise au vainqueur. Le prize money total de la compétition flirte avec les 6 millions de dollars.

Un prize money global de presque 6 millions de dollars à Montréal 2022

Le Masters 1000 de Montréal propose un prize money global de 5 926 000, de dollars pour cette édition 2022. Les primes accordées aux joueurs seront bien plus généreuses que l’année passée, où le vainqueur empochait 312 000 euros, soit presque trois fois moins que cet été (900 000 euros). Se qualifier pour le dernier carré du tournoi en simples rapportera au minimum 268 000 euros, contre « seulement » 102 000 euros l’année précédente. Pour le tableau des doubles, les primes aussi ont été revues à la hausse, avec 275 000 euros pour le duo gagnant (contre 57 000 € en 2021).

Le gratin du tennis sera au rendez-vous pour ce 1er Masters 1000 nord-américain

Presque tous les meilleurs joueurs du circuit seront présents au Canada afin de préparer comme il se doit l’US Open, fin août. Le Serbe Novak Djokovic n’en sera pas, en raison de son statut vaccinal et il pourrait même manquer le dernier tournoi majeur de la saison. Le public québécois ne verra pas non plus l’Allemand Alexander Zverev, qui s’était blessé à la cheville lors de sa demi-finale contre Rafael Nadal, à Roland Garros. En revanche, l’Espagnol, numéro 3 mondial, devrait bien défendre ses chances, après son forfait aux portes de la finale à Wimbledon.

Les primes du National Bank Open Presented by Rogers 2022

Simples:

1er tour = 23 690 $(23 000 €)

2ème tour = 42 760 $ (42 000 €)

Huitième de finale = 79 745 $ (78 000 €)

Quart de finale = 149 085 $ (146 000€)

Demi-finale = 273 320 $ (268 000€)

Finale = 499 830 $ (490 000€)

Vainqueur = 915 295 $ (900 000€)

Doubles (à partager entre les joueurs):

1er tour = 13 870 $ (13 500€)

Huitième de finale = 25 420 $ (25 000€)

Quart de finale = 46 230 $ (45 000€)

Demi-finale = 83 790 $ (82 000€)

Finale = 152 550 $ (149 000€)

Vainqueurs = 280 830 $ (275 000€)