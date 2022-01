Open Australie 2022 : Toutes les primes (prize money) du tournoi

Peut-être plus que jamais, l’Open d’Australie 2022 sera particulièrement scruté.

Quelle histoire quand même, que « l’affaire Djokovic » qui donne un drôle de coup de projecteur à l’Open d’Australie 2022, premier Grand Chelem de la saison de tennis. Finalement, le Serbe renvoyé au pays, ne prétendra pas à défendre son propre titre et à viser la prime de vainqueur, de cette nouvelle édition. Elle a pourtant été augmentée par le comité d’organisation.

Un prize money augmenté en l’absence du tenant du titre à l’Open d’Australie 2022

Cette année en effet, un prize money de 75 millions de dollars australiens (47,3 M€) sera versé par l’organisation. Et toujours, autant aux femmes qu’aux hommes, puisque le tennis est en ce sens exemplaire. Et depuis longtemps. L’enveloppe est 4,9% supérieure à la précédente édition, disputée rappelons-le, dans un contexte très singulier, au plus fort de la pandémie mondiale.

Une prime 4,55% supérieure pour les vainqueurs femmes et hommes de cette édition

Les vainqueurs hommes et femmes prétendront à un peu plus de 1,8 millions d’euros, une prime 4,55% supérieure à 2021. Et pour les finalistes de cet Open d’Australie 2022, une augmentation de 5%. Le prize money progresse à tous les tours du tournoi final, en revanche, il a baissé pour l’étape de la qualification. Ce premier majeur, comme toujours à Melbourne, de l’année débute ce lundi 17 janvier pour se poursuivre jusqu’au dimanche 30 janvier.

Le détail de toutes les primes de l’Open Australie 2022

1er tour = 103 000 $A (64 993 €)

2e tour = 154 000 $A (97 175 €)

32e de finale = 221 000 $A (139 452 €)

16e de finale = 328 000 $A (206 969 €)

1/4 de finale = 538 000 $A (339 479 €)

1/2 finale = 895 000 $A (564 747 €)

Finale = 1 575 000 $A (993 828 €)

Victoire = 2 875 000 $A (1 814 131 €)