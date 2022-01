Open d’Australie 2022 : La nouvelle montre signée Nadal vaut 187 000€

La dernière génération des montres signées Richard Mile, pour Rafael Nadal.

Il ne la portera pas ce dimanche matin, sur le court principal de l’Open d’Australie 2022, en finale qu’il disputera à Medvedev. Ce n’est pas cette version qui accompagne chacune de ses frappes, cette montre signée de Richard Mille, est une version moins technique pour Rafael Nadal, en tant qu’ambassadeur de la marque. Mais elle n’en vaut pas moins, 187 000 euros.

Une RM 35-03 pour nouvelle montre de Rafael Nadal

Qui dit nouvelle année, dit nouveau modèle Richard Mille au poignet du gaucher. Il n’existe que deux types de montres dans la collection Rafael Nadal: les RM 27 et les RM 35. La différence est que l’Espagnol porte les premières en compétition (la RM 27-04, depuis l’année dernière). La RM 35 est la quatrième de sa génération. Elle possède un design classique pour Richard Mille, en forme de tonneau. La RM 35-03 est disponible en deux versions de couleurs, sur deux tons de bleu.

Un partenariat entre Richard Mille et le joueur qui dure depuis 12 ans

Nous vous en parlions déjà à l’époque. La collaboration entre l’horloger suisse et l’Espagnol dure depuis plus d’une dizaine d’années. « Rafa et moi, nous sommes liés à vie. Nous sommes ensemble, qu’il pleuve ou qu’il neige, affirme l’entrepreneur français, sur son site officiel. C’est plus que de la simple horlogerie : c’est la vie ! ». Un partenariat important pour le Taureau de Manacor, surtout quand ce dernier affirmait ne pas vouloir porter de montres, lors de leur rencontre en 2008.