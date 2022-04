Roland-Garros roule pour Renault qui devient partenaire premium pour 5 ans

Renault est un nouveau partenaire premium de Roland-Garros.

L’information se murmurait depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel, le groupe Renault devient le partenaire premium du plus grand tournoi de tennis français, Roland-Garros, à compter de cette édition 2022. Tout l’environnement de la quinzaine parisienne roulera donc avec une voiture au losange, pour les cinq prochaines années. Un grand nom de l’automobile français en remplace un autre, puisque le rôle était jusqu’alors attribué à l’autre constructeur, Peugeot.

Renault, nouveau partenaire premium de Roland-Garros

La collaboration entre les deux entités compte mettre en avant un esprit responsable. Dans cette lignée, le groupe prévoit de fournir 100 Megane E-Tech électrique, sur les 160 véhicules mis à disposition. La marque automobile bénéficiera d’un affichage inédit, puisque son logo apparaîtra sur les filets des courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu, n°7 et n°14. Ce sera également l’occasion de dévoiler en avant première, son tout dernier modèle, le Renault Austral, au sein de son stand à l’intérieur du stade RG.

Une collaboration ambitieuse pour les cinq prochaines années

“Nous nous réjouissons de ce partenariat Premium qui sonnait comme une évidence pour deux marques françaises à forte dimension internationale, affirme Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis, dans un communiqué. C’est un partenariat ambitieux, avec une envie commune de faire bouger les lignes et la volonté d’atteindre rapidement nos objectifs de mobilité durable. Renault prévoit par ailleurs d’activer son partenariat au-delà de Roland-Garros et nous en sommes ravis“. Des activations qui arrivent dans moins d’un mois, puisque les qualifications du tournoi débutent le 16 mai, tandis que le tableau final se déroule entre le 22 mai et le 5 juin.