Verstappen offre une voiture à 200 000€ à Perez pour le remercier de son aide

Après le stress d’une saison folle, Checo Perez et Max Verstappen ont mérité le droit de prendre un peu de bon temps.

Les images de Sergio Perez se donnant tous le mal du monde à retenir Lewis Hamilton derrière lui, pour aider son coéquipier Max Verstappen, futur champion du monde de F1, resteront longtemps dans les livres de l’histoire de la discipline. Et le Néerlandais, bien conscient du travail remarquable de son partenaire mexicain, n’est pas du genre à oublier les bons alliés de circonstance.

Verstappen sacré champion du monde avec la complicité de Sergio Perez

Les deux pilotes e l’écurie Red Bull, ont mis en scène leur fin de saison ensemble, à quelques jours des fêtes de Noël. Dans une séquence partagée sur la toile, chacun offre à l’autre des cadeaux qui le représentent. Il y a ceux qui relèvent de l’amusement, comme un jeu de blagues de la part de Checo Perez, au nouveau roi de la Formule 1. Ou une longue vue, pour éviter de prochains accrochages, sur la piste. Et inversement, la carafe de Verstappen, pour la « tequila », que son partenaire boira dans le futur.

Une Honda NSX en cadeau pour les efforts produits sur le dernier GP

Mais le point d’orgue de ces réjouissances est le présent, bien plus intéressant pour celui qui l’a reçu, de Max Verstappen. Ce dernier explique à son partenaire : « Je sais que conduire la NSX a été le point culminant de l’année. Comme j’ai une relation très étroite avec Honda, je t’ai acheté ta propre Honda NSX. » Cette sportive que le constructeur japonais a modernisé, développe près de 300 chevaux, pour une vitesse maximale de 308 km/h, que Sergio Perez a déjà taquiné plus d’une fois au voulant de sa monoplace. Elle vaut 200 000 euros ou plus, selon les versions et elle vient récompenser le pilote mexicain et sa saison aussi folle, que les derniers tous du GP d’Abou Dabi, le 12 décembre dernier.