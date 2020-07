ASSE : Combien vaut William Saliba sur ce mercato ?

William Saliba est l’un des grands espoirs du football français, au poste de défenseur central. À seulement 18 ans, l’ancien de l’ASSE s’est engagé avec Arsenal, l’été dernier, pour un montant proche de 30 M€ (bonus compris). Il est devenu, de loin, la plus grosse vente réalisée par les Verts. Lié aux Gunners sur la durée, jusqu’en 2024, Saliba a été prêté la saison passée à son ancien club. Il n’est pas question de transfert mais de savoir si le natif de Bondy s’est valorisé depuis sur le mercato ?

Deux blessures et une pandémie, la valeur marchande de William Saliba a chuté

Fin d’année 2019, après l’opération record (près de 30M€, bonus compris) réalisée par les dirigeants stéphanois concernant Saliba, la valeur du défenseur central était évaluée à plus de 35 M€, selon l’Observatoire du football (CIES). Cependant, le joueur a été victime de deux longues blessures, lors du dernier exercice de Ligue 1. Un claquage, début d’été dernier, qui l’a éloigné des terrains quasiment deux mois. Et une fracture du métatarse, début novembre, d’une durée de trois mois pratiquement. Dès son retour dans le onze stéphanois, en championnat, le 2 février 2020, l’international chez les moins de 20 ans n’a pas connu le moindre succès (7 matches, 5 défaites, 2 nuls), avant l’arrêt définitif de la compétition pour pandémie. Ainsi, sa valeur marchande s’est quasiment divisée en deux. L’Observatoire du football l’évalue entre 15 et 20 M€. Transfermarkt donne un peu plus, 22,5 M€.

Une dernière saison compliquée avec l’ASSE pour le joueur d’Arsenal

Au final, avec l’ASSE, William Saliba a terminé la saison à la dix-septième place. Il aura pris part à 17 rencontres, toutes compétitions confondues. Dans le Forez, le défenseur gagnait près de 80 000 euros bruts mensuels. À Arsenal, ses émoluments vont pratiquement se multiplier par trois (plus de 230 000 euros, mensuels). Les Verts disputent la finale de la Coupe de France, ce vendredi 24 juillet, face au PSG. Malgré le souhait du club stéphanois de faire jouer son ancien protégé, Claude Puel, entraineur, a récemment annoncé, en conférence de presse, que l’espoir français ne prendra pas part à cette rencontre, suite à des désaccords avec la formation londonienne. L’ensemble des membres de l’ASSE ont tenu à remercier William Saliba et lui souhaiter bonne chance pour sa future carrière, via un clip sur les réseaux sociaux.