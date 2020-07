Chelsea – Salaire, contrat, les détails du transfert d’Hakim Ziyech

S’il est acquis depuis le 13 février dernier que Hakim Ziyech sera un joueur de Chelsea, à compter de cette saison 2020-21, ce n’est qu’hier samedi, que l’ailier de 27 ans a participé à son tout premier entraînement avec les Blues. Ziyech s’est engagé ce 1er juillet, à l’ouverture officielle de ce nouvel exercice. L’international marocain a quitté les Pays-Bas et Amsterdam pour Londres et son club de Chelsea, contre une indemnité sur le transfert de 40 millions d’euros, hors bonus.

Un contrat sur cinq ans signé avec les Bleus de Chelsea

Il a signé, en contrepartie, un contrat étalée sur une durée de cinq ans, à l’échéance de la fin de la saison 2024-25. Nos voisins anglais rapportent qu’il va gagner 100 000 livres hebdomadaires, c’est-à-dire près de 5,8 millions d’euros bruts la saison avec son nouveau club. C’est deux fois environ ses précédents émoluments à l’Ajax, en Eredivise. A Chelsea, c’est l’équivalent du contrat de l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille, Michy Batshuayi.

Hakim Ziyech quitte les Pays-Bas pour la clinquante Premier League

Formé au SC Heerenveen, c’est avec l’Ajax que Hakim Ziyech s’est révélé sur la scène internationale, à la faveur des performances récentes du club amstellodamois en Ligue Europa et en Ligue des champions. Il a été élu trois fois le meilleur joueur des Pays-Bas (2016, 2018 et 2019) et trois fois ces dernières saisons, le meilleur de l’Ajax.