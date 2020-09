FC Barcelone : Salaire, contrat, ce que la Juve propose à Luis Suarez

Le Pistolero est en approche. Puisque le FC Barcelone le pousse vers la sortie, pour opérer sa mue interne, Luis Suarez discute avec la Juventus Turin, qui semble la mieux placée pour le recruter. Si cela se confirme, il officiera aux côtés de Cristiano Ronaldo, après des années passées avec Lionel Messi, devenu un proche ami. La Gazetta dello Sport évoque quelques dessous de l’opération, ce dimanche.

Un contrat de trois ans proposé par le Juve à Luis Suarez

Il reste un an de contrat à l’attaquant uruguayen, au Barça. Il est valorisé entre 25 et 30 millions d’euros, mais il devrait être libéré à moins. Ou partir dans le cadre d’un échange, avec Douglas Costa, comme cela a été déjà été fait entre les deux clubs, sur l’opération Pjanic/Melo. Sur l’aspect du contrat que la Juventus proposerait à Luis Suarez, le journaliste Nicolò Schira évoque deux ans, plus une troisième en option. Avec un salaire net de 10 millions d’euros par saison, hors bonus.

Depuis 2014 sous le maillot du FC Barcelone

A Barcelone, depuis sa dernière prolongation en 2016, Luis Suarez est sur un contrat de 5 ans, qui lui rapporte 16 millions d’euros net par an, hors primes. Il est sinon depuis six ans en Catalogne, il est arrivé au Barça, au sortir du Mondial 2014, en provenance de Liverpool.