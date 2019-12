FC Barcelone – Tous les salaires des Blaugrana cette saison 2019-20

Le joueur le mieux payé de la planète est au FC Barcelone, Lionel Messi justifie presqu’à lui seul que le club catalan ait la masse salariale la plus chargée du football, à 470 millions d’euros en 2018-19 (et plus de 575 M€ la saison dernière), et tel que nous l’avons récemment détaillé, elle pèse lourd sur les finances du club. L’Argentin émarge à 40 millions d’euros nets la saison, il est dans la deuxième saison pleine de la prolongation de trois ans et demi qu’il a signé à l’automne 2017.

Lionel Messi domine son vestiaire et la planète football

Il domine tout ses partenaires dans des proportions importantes, c’est plus de deux fois ce que gagne Antoine Griezmann qui le suit. L’attaquant français recruté dans l’été, approche les 18 millions d’euros, avec un salaire évolutif pour lui permettre de revenir au niveau de ce qu’il avait précédemment, à l’Atlético Madrid. L’attaquant uruguayen Luis Suarez complète le podium des joueurs les mieux payés du Barça, cet exercice 2019-20. Ils sont deux fois et plus au-delà du salaire moyen, dans le groupe d’Ernesto Valverde.

Un salaire moyen à plus de 10 M€ bruts la saison au FC Barcelone

Selon le rapport annuel, Global Sports Salaries survey, le club catalan est le seul du monde sportif à dépasser la moyenne des 10 millions d’euros bruts par joueur. C’est-à-dire proche des émoluments du milieu de terrain chilien, Arturo Vidal ou du latéral gauche, Jordi Alba. Du côté des autres français, on sait depuis les Football Leaks, qu’Ousmane Démbélé avoisine les 12 millions d’euros nets la saison, tandis que Clément Lenglet est plus modestement à 3 M€, Samuel Umtiti à 8,5 M€ depuis qu’il a été prolongé l’été dernier, et le petit nouveau Jean-Clair Todibo est dans la catégorie des rookies. Le phénomène Ansu Fati également, son salaire du moment n’est pas connu, mais on sait qu’il discute extension de bail avec le Barça, à hauteur du million net la saison. A seulement 16 printemps !

Tous les salaires des joueurs du FC Barcelone en 2019-20

Joueur Salaire en 2019-2020 Echéance du contrat Marc-André ter Stegen 5 M€ 2022 Neto 3,5 M€ 2023 Clément Lenglet 3 M€ 2023