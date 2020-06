FC Barcelone : Salaire, contrat, les détails du transfert de Pjanic

Au tour de Miralem Pjanic de rejoindre le FC Barcelone. Ce transfert fait suite à celui opéré, plus tôt dans la journée ce lundi, par la Juventus Turin, avec le Brésilien Arthur Melo. Le recrutement de l’ancien lyonnais s’inscrit dans ce deal mené entre les Blaugrana et les Bianconeri. Pjanic a signé avec le Barça, un contrat sur une durée de quatre ans, avec pour terme le 30 juin 2024.

Un contrat de 4 ans signé avec le FC Barcelone

L’ancien lyonnais était précédemment lié à la Juve jusqu’en 2023. En Catalogne, il gagne une saison contractuelle et un million d’euros nets de plus sur son précédent salaire. D’après les informations Nicolò Schira, le milieu international bosnien de 30 ans, va gagner 7,5 millions d’euros nets la saison au Barça, non loin de ce que touche le défenseur central français, Samuel Umtiti. Entre les clubs de Barcelone et de Turin, le deal s’élève à 60 millions d’euros, sans les bonus. Le Barça a cédé Arthur Melo à la Juve, pour 80 millions.

Miralem Pjanic qui se disait supporter du Real Madrid

Milieu de terrain axial, Miralem Pjanic est un joueur passé à Metz puis à Lyon, qui l’a propulsé sur le devant de la scène européenne. C’est ensuite en Italie, à l’AS Rome puis Turin avec la Juve, qu’il s’est épanoui jusqu’à rejoindre cet été le FC Barcelone. Lui qui confiait en 2013 avoir été fan du Real Madrid, quand il était môme, voit aujourd’hui ressortir les vieux dossiers à ce sujet!