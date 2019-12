FC Nantes, Brest – Ça coûte combien de recruter Bryan Dabo (Fiorentina) ?

Le FC Nantes devrait bouger au prochain mercato. Les Canaris prospectent tous azimuts, c’est à tout le moins l’intention que la presse prête au club de Waldemar Kita. En plus de Boli, ou Foulquier, France Football évoque l’intérêt pour la personne de Bryan Dabo. Nantes, mais le Stade Brestois également, pour le milieu de terrain défensif de la Fiorentina. En manque de temps de jeu, la Viola souhaiterait se séparer de lui dès cet hiver.

Bryan Dabo de retour en Ligue 1 cet hiver ?

Un retour en Ligue 1 ne serait donc pas à exclure, pour lui qui a tour à tour porté le maillot de Montpellier puis de Saint-Etienne, avec une expérience d’un an en prêt à aux Blackburn Rovers. Il a rejoint la Fiorentina pour une indemnité de 3 millions d’euros. C’était à l’occasion du marché hivernal 2018, l’international burkinabé a paraphé un contrat de trois ans et demi. Deux ans plus tard, il est estimé à 2,5 millions par Transfermarkt et de 2 à 4 millions d’euros par l’Observatoire du football. Ce sera probablement moins si Nantes ou Brest, aux finances limitées, se positionnent sur le joueur.

Dans la moyenne des salaires du FC Nantes, au double de ceux à Brest

Bryan Dabo a signé jusqu’au 1er juillet 2021 à la Fiorentina. Un contrat qui lui vaut un salaire aux environs de 50 000 euros bruts mensuels. C’est l’équivalent du salaire moyen chez les Nantais cette saison et deux environ l’estimation du club brestois.