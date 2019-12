FC Nantes – Combien ça coûte de recruter Dimitri Foulquier (Watford)

Un latéral est demandé. Au FC Nantes, c’est le poste cible de ce mercato, car les Canaris ont perdu Fabio tributaire du poste, à la suite d’une grave blessure du brésilien. Les Nantais ont pensé à son jumeau Rafael Da Silva à Lyon, mais ils ont d’autres noms en tête, comme Dimitri Foulquier, tel que le révèlent plusieurs médias (Ouest France, RMC, L’Equipe). Un baroudeur de 27 ans qui a déjà évolué en France, en Espagne et désormais en Premier League anglaise, au club de Watford. Il y est depuis l’été 2017 et pour encore un an et demi, si rien ne change contractuellement.

Le FC Nantes cherche un latéral droit pour le mercato

Dimitri Foulquier a rejoint les Hornets en provenance de Grenade en Espagne. Il a passé ses deux premières saisons en prêt, à Strasbourg d’abord et la dernière à Getafe. « Mon avenir doit passer par un transfert ou un nouveau prêt. À Watford, c’est bouché donc aujourd’hui, je suis à la recherche d’un bon projet », disait-il en août 2018 au média Goal. Pour Nantes, la solution passe peut-être par un autre prêt même si le club a quelques moyens pour disposer sur le marché. Présentement, Dimitri Foulquier est évalué à 2,5 millions d’euros du côté de Transfermarkt et de 4 à 7 M€ par l’Observatoire du football.

Dimitri Foulquier est sous contrat à Watford mais il manque de temps de jeu

Le latéral droit né à Sarcelles a paraphé un contrat de quatre ans avec Watford, pour une échéance fixée au 30 juin 2021. Il reste donc un an et demi à compenser pour l’engager définitivement. Les émoluments financiers du joueur ne sont pas connus, mais le salaire moyen à Watford et de deux à trois fois plus élevé qu’à Nantes. Mais en ce qui concerne Foulquier l’essentiel est d’abord sportif et le temps de jeu qu’il n’a pas en Angleterre, il peut espérer le gagner en Ligue 1, à Nantes. Après avoir été formé non loin, au Stade Rennais.