Les remplaçants les mieux payés de la Premier League anglaise

The Sun a récemment révélé le top 10 des remplaçants, n’ayant jamais foulé les terrains de la saison, les mieux payés de Premier League en 2019-20. Blessures, méformes ou choix de l’entraîneur, ces joueurs coûtent relativement cher pour leur apport sur le terrain.

0 minute jouée en Premier League, 23,5 M€ dépensés

L’addition est salée pour les clubs propriétaires de ces joueurs. En cumulant les salaires des joueurs de ce top 10, on arrive à 23 458 396€ dépensés sur l’exercice. Sans jouer une seule fois. En tête de liste, le gardien de Manchester United, Sergio Romero, a touché ainsi pas moins de 4 millions d’euros lors de l’exercice 2019-20. C’est plus que Mason Greenwood ou Daniel James. Juste derrière lui, l’ancien numéro 1 de la sélection anglaise, Joe Hart, a vu son salaire de 49 500 € par semaine lui assurer un pactole de plus de 2,5 millions d’euros sur la saison, à Burnley.

Les gardiens remplaçants trop payés ?

Dans ce classement, on remarque tout de suite l’omniprésence des gardiens : il sont six sur les dix joueurs listés ci-dessous. Dans le cas de Sergio Romero par exemple, la question du salaire divise. Doublure de David De Gea à Manchester United la saison dernière, l’Argentin pâtit de la constance de ce dernier et n’a, par conséquent, été titularisé que 7 fois sur les 5 dernières saisons en Premier League. Pire, avec le retour de prêt de Dean Henderson, il recule à la troisième place dans la hiérarchie des titulaires du poste, chez les Red Devils.

Top 10 des remplaçants les mieux payés de Premier League sans avoir joué une seule minute