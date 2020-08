Messi et Cristiano Ronaldo réunis à la Juve grâce à adidas ?

C’est une hypothèse soutenue de l’autre côté des Alpes, par le Corriere della Sierra, depuis que l’on sait les velléités de départ du Barça, de Lionel Messi. Où va jouer le Pulga la saison prochaine ? Et si c’était à la Juventus Turin, aux côtés d’un certain Cristiano Ronaldo, son meilleur rival au cours de sa carrière ? Ça semble improbable voir même impossible, sauf peut-être avec l’entremise d’adidas, l’équipementier du club italien, et celui qui habille le sextuple Ballon d’or.

Cristiano Ronaldo et Messi ensemble par l’entremise d’adidas

« La Juve n’est pas non plus une piste à négliger, mais seulement à la condition que Léo Messi parvienne à se libérer gratuitement de son club actuel. Le sponsor technique du joueur, à savoir adidas, ne serait pas contre un transfert dans l’équipe », écrit le quotidien transalpin dans ses colonnes du jour. Le pouvoir des équipementiers sur les clubs qu’ils habillent est parfois fantasmé, mais il arrive qu’ils contribuent, en certaines occasions, comme à l’arrivée de Neymar au PSG. Un joueur et un club associés à Nike. S’en est suivi le début de la collaboration à succès, avec la division Jordan, puis la prolongation et la revalorisation du contrat, entre la marque américaine et le club de l’Oregon.

La Juve est déjà dans le rouge avec CR7 et les possibilités sont minces. Ou nulle

Dans le cas de la Juve néanmoins, c’est beaucoup plus incertain. D’abord parce qu’elle est déficitaire depuis que joue pour elle, Cristiano Ronaldo (-39,9 M€, au bilan de la saison 2019). Et ceux en dépit de revenus augmentés ; mais le Portugais est cher. Et son égal argentin l’est probablement plus encore. Et parce que le levier de l’extension de contrat avec l’équipementier, a déjà été activé dans les mois qui sont suivi le transfert de l’ex-madrilène. Quand a signé Cristiano Ronaldo, la masse salariale de la Juventus a augmenté de 71%. Il gagne 31 millions d’euros nets par an, sans les primes. Lionel Messi est à plus encore, au FC Barcelone.