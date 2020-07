OL : Combien vaut Kenny Tete sur ce mercato ?

À la mi-temps du mercato estival, l’OL est le club le plus concerné par les cessions de contrats. Entre le départ d’Amine Gouiri, à Nice, pour 7 M€ (sans les bonus sur une éventuelle plus-value à la revente), et celui de Martin Terrier, à Rennes, estimé à près de 15 M€ (bonus compris), le club dirigé par Jean-Michel Aulas renfloue a minima les caisses (20 M€ minimum). Kenny Tete pourrait être le prochain sur la liste. Foot Mercato nous informe d’un intérêt d’Everton pour le latéral droit lyonnais. À moins d’un an de la fin de son contrat (juin 2021), et avec la concurrence rude à son poste (Dubois et Rafael), combien vaut le Néerlandais sur ce mercato ?

Kenny Tete n’est plus une priorité à son poste, à l’OL

Après avoir gravi tous les échelons avec l’Ajax Amsterdam, Kenny Tete (24 ans) s’est engagé à l’été 2017, à l’OL, pour près de 4 M€ (hors bonus). Son transfert, en compagnie de Bertrand Traore, avait attiré l’attention chez certains puisque les deux anciens de l’Ajax venaient d’éliminer les Gones en demi-finale de C3 (4-1, 1-3), quelques semaines auparavant, dans une confrontation aller-retour alléchante. Trois saisons plus tard, l’international Hollandais ne fait plus l’unanimité au sein du club. Son entraineur, Rudi Garcia, lui préférant Leo Dubois au poste de titulaire d’arrière droit. À moins d’un an de la fin de son contrat, la valeur marchande du Néerlandais est évaluée à un peu plus de 5 M€ par Transfermarkt, soit la moitié de ce que valait le joueur à son arrivée à Lyon. L’Observatoire du football abonde dans ce sens et attribue une estimation entre 4 et 7 M€, pour le numéro 23 chez les Gones.

Le Néerlandais est en fin de contrat en juin 2021

En juin 2021, Kenny Tete pourra s’engager libre, dans le club qu’il désire. Il sera en passe même de discuter contrat, dès le mois de janvier prochain, avec d’autres formations, s’il le souhaite. À l’OL, le défenseur gagne près de 140 mille euros bruts mensuels. En concurrence avec Leo Dubois, qui a les faveurs du coach, et Rafael, en fin de contrat également au 30 juin 2021, le joueur pourrait être cédé cet été. Everton, qui ne devrait pas garder Djibril Sidibe (Monaco souhaite un transfert sec à hauteur de 12 M€ quand les anglais veulent un nouveau prêt), suivrait le Néerlandais, comme annoncé précédemment. Apparu à 25 reprises, toutes compétitions confondues, la saison dernière, Tete pourrait vivre ses dernières heures sous le maillot lyonnais. Depuis la reprise, le club rhodanien a effectué trois matches amicaux (1-0 contre Nice, 0-2 contre les Rangers et 2-1 face au Celtic), que le défenseur n’a pas débutés.