Fin des contrats ce 30 juin : quels clubs de L1 sont les plus concernés ?

Ce mardi 30 juin sonne comme un clap de fin de la saison de football, en Europe. Ce 30 juin, à 23h59, les joueurs sous contrat jusqu’en 2020, n’appartiendront plus à leur club du moment, s’ils ne sont pas prolongés contractuellement. Cela concerne plusieurs acteurs de la Ligue 1. ASSE, PSG, OM… Tour d’horizon des clubs du championnat.

Le PSG est très concerné par les fins de contrats

Avec toutefois quelques subtilités, conséquemment à la crise sanitaire que traverse la planète. Au PSG, Thiago Silva, et Choupo-Moting ont été prolongés quelques semaines, le temps d’achever complètement la saison, avec les finales de coupes, de France et de la Ligue et la fin de la Ligue des champions. Après quoi, ils ne seront pas conservés. Contrairement à Kurzawa, prolongé au finish, à deux jours de son échéance finale. A Paris, Edinson Cavani, et Thomas Meunier vont partir. Comme les deux jeunes espoirs, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, pour lesquels aucun accord n’a été trouvé.

Perrin et l’ASSE, stop ou encore ?

L’ASSE pourrait vivre ce qu’on appelle une nouvelle ère. Le défenseur formé au club, Loïc Perrin, est en fin de contrat dans le Forez. Celui qui n’a connu qu’une seule équipe dans sa carrière professionnelle est dans l’espoir d’une prolongation de ses dirigeants, pour au moins réussir sa sortie, autrement que sur une fin de saison prématurée. À 35 ans ce serait sa dernière. Dans le sud, à Nice, le GYM perd peut être gros avec Malang Sarr. Le jeune défenseur (21 ans), estimé à 16 M€ par Transfermarkt, a décidé de ne pas rempiler avec les Aiglons.

L’OM et l’OL vont se séparer des flops Sertic et Yanga-Mbiwa

À Marseille, les Phocéens vont enfin pouvoir se libérer du salaire de Grégogy Sertic (proche des 125 000 € bruts mensuels), après deux saisons et demi sans pratiquement avoir joué. C’est pareil à Lyon avec Yanga-Mbiwa (280 000 € par mois, il n’a plus été avec les pros, depuis la saison 2017-18). Au LOSC, Loïc Rémy a décidé de quitter le club, tandis que Jérémy Pied pourrait rempiler, au contraire de Nicolas Gaitan. Lorient enfin, est le club le plus concerné par les fins de contrat, mais les Merlus espère en prolonger certains, comme Sylvain Marveaux.

Joueurs en fin de contrat en ce 30 juin 2020 :

Lorient (6) = Cabot, Cagnon, Ebane, Marveaux, Sainati

Monaco (5) = Benaglio, Jemerson, Subasic, Sy, M.Sylla

PSG (5) = Aouchiche, Cavani, Choupo-Moting, Kouassi, T.Silva

ASSE (3) = Cabaye, Lacroix, Perrin

Brest (3) = Baal, Mayi, Kiki

Lens (3) = Gillet, Maadri, Vencensini

Lille (3) = Gaitán, Pied, Rémy

Nice (3) = Clementia, Lusamba, Sarr,

Strasbourg (3) = Aaneba, Corgnet, Grimm

Angers (2) = Mandrea, Kanga

Nîmes (2) = Buades, Valls

Metz (1) = Cohade

Montpellier (1) = Boutobba

Nantes (1) = Khrin

OL (1) = Yanga-Mbiwa

OM (1) = Sertic

Rennes (1) = R. Mandanda