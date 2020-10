Quel club prête le plus de joueurs en Ligue 1 ?

Suite au contexte économique mondial, qui n’a pas épargné le monde du football, le mercato estival 2020 a été particulier pour les écuries françaises, qui ont eu tendance à recourir à des prêts, plutôt qu’à des transferts. Cependant, certains clubs de Ligue 1 ont prêté plus de joueurs que d’autres. En tout, ils sont 90 à avoir quitté leur équipe, au sein du championnat, pour être cédés à d’autres, le long d’une période donnée, selon la plateforme Transfermarkt.

Le PSG et l’OM ont prêté peu de joueurs cette saison

Avec, respectivement, trois et quatre joueurs prêtés, l’Olympique de Marseille et le PSG font partie des clubs qui en ont le moins, en Ligue 1. Cependant, leur valeur marchande totale, toujours selon Transfermarkt, est des plus hautes du championnat. Avec un total de 16,05 M€ pour Paris, constitués en partie de la cote d’Alphonse Aréola (13 M€), et de 12,45 M€ pour l’OM, justifiés par celle de Maxime Lopez (12 M€). Les joueurs prêtés par les deux clubs rivaux sont aussi parmi les plus jeunes : une moyenne d’âge de 21,3 pour le club de la capitale, contre 21,5 pour celui du Sud, alors que celle globale est de plus de 22 ans.

Monaco champion des prêts, devant le LOSC

A ce petit jeu de qui prêtera le plus, l’AS Monaco écrase la concurrence. Un total de 14 joueurs passeront leur saison dans un autre club que le Rocher, dont Keita Baldé, à la Sampdoria et Benjamin Henrichs, au RB Leipzig. C’est 5 de plus que tout autre club de Ligue 1, et par conséquent que son dauphin, le LOSC, à 9. Tous ce éléments envoyés autre part ne reviendront peut-être pas en Ligue 1. D’après l’Observatoire du Football, seuls près de 30% des joueurs prêtés à des clubs des 5 grands championnats, entre 2009/10 et 2018/19, sont retournés dans leur équipe d’appartenance à la fin de leurs prêts, souvent utilisés comme des départs programmés.

Le classement des clubs de Ligue 1 qui prêtent le plus de joueurs cette saison

20. Brest = 1

19. Strasbourg = 2

18. Nimes = 2

17. Bordeaux = 2

16. Montpellier = 3

15. Dijon = 3

14. Lorient = 3

13. Marseille = 3

12. Reims = 4

11. Saint-Etienne = 4

10. PSG = 4

9. Angers = 4

8. Metz = 5

7. Lens = 5

6. Nantes = 5

5. Lyon = 6

4. Rennes = 7

3. Nice = 8

2. LOSC = 9

1. Monaco = 14