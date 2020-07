Classement des meilleurs centres de formation du foot français en 2020

Nouveau sacre pour le PSG. La Fédération française de football (FFF) a publié, ce mardi 21 juillet, le classement des meilleurs centres de formation du foot en 2020. Et le Paris Saint-Germain, vainqueur lors de la saison 2018-19, après avoir évincé l’Olympique lyonnais et ses six titres (2013 à 2018), récidive. Le club se distingue, une autre fois, après sa nomination pour la plus belle pelouse du football français.

Le PSG meilleur centre de formation du foot en 2020, l’ASSE au pied du podium, l’OM continue son ascension

Les Franciliens doivent ce succès à ses nombreux jeunes, révélés aux yeux de tous la saison passée, et présents en sélections nationales. Que ce soit Colin Dagba, avec les Espoirs, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche ou encore Arnaud Kalimuendo, tous les trois avec les U18, le PSG a sorti son épingle du jeu en terme de formation, lors du dernier exercice de Ligue 1. Pour preuve, Kouassi s’est engagé (sans indemnité de transfert) avec le Bayern Munich, récemment. L’AS Saint-Étienne, quatrième au classement, grimpe de quatre rangs et s’installe au pied du podium. William Saliba (cédé à 30 M€, à Arsenal), Wesley Fofana, en charnière centrale, et Charles Abi, aux avants postes, y sont sûrement pour quelque chose. L’OM, et le fameux Champions project, avance en silence, saison après saison. D’une vingtième place en 2016-17, les Olympiens progressent, au fur et à mesure, et se positionnent 13e, en 2019-20.

Sochaux est le premier club de Ligue 2, Valenciennes fait un énorme bond au classement

En Ligue 2, la première formation à faire son apparition dans le classement est Sochaux. Les lionceaux occupent le sixième rang. Caen et Toulouse, tous deux pensionnaires de Ligue 2, à la reprise, suivent. Valenciennes, 24e, lors de la saison 2018-19, engrange douze places et se cale à la douzième position. Rennes conforte son rôle de dauphin du PSG. Lyon est troisième.

Le classement est établi à partir de ces cinq critères :

– nombre de contrats professionnels signés par les joueurs formés au club ;

– nombre de matches joués en équipe première par les joueurs formés au club ;

– nombre de matches joués en sélections nationales par les joueurs formés au club ;

– nombre de diplômes scolaires obtenus par les joueurs formés au club ;

– contrats d’entraîneurs.

Le classement des quinze centres de formation du foot français en 2020

1. Paris

2. Rennes

3. Lyon

4. Saint-Etienne

5. Monaco

6. Sochaux

7. Caen

8. Toulouse

9. Nantes

10. Lens

11. Nice

12. Valenciennes

13. Marseille

14. Le Havre

15. Bordeaux