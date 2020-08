PSG : Ça coûte combien de recruter Luis Suarez (FC Barcelone) ?

Soucieux, sinon forcé, de changer plus ou moins profondément les choses, Ronald Koeman devra prendre de fortes décisions, maintenant qu’il coache le FC Barcelone. Dont l’une viserait l’attaquant Luis Suarez, sur qui le technicien néerlandais pourrait ne pas compter. Depuis que cela se murmure, un club est cité, pour recruter l’international uruguayen : le PSG. Tel que le rapporte Sport, l’intérêt du club de la capitale a toujours été – plus ou moins élevé -, depuis que Neymar a rejoint la Ligue 1. Le Brésilien apprécie évoluer avec Suarez, qu’il a côtoyé au cours de ses années en Catalogne.

Le FC Barcelone pousserait Suarez vers la sortie

Anciennement deuxième recrue la plus chère de l’histoire du Barça (plus de 80 M€, hors bonus, payés à Liverpool en 2014), Luis Suarez a largement marqué le club de son empreinte, toutes les années qu’il l’a fréquenté. Proche de Messi, sur le terrain comme dans la vie, il l’est aussi de Neymar. Tous trois formaient un temps, l’une sinon la triplette offensive la plus décisive et redoutée du monde. Les temps ont depuis changé, Luis Suarez a avancé dans l’âge (33 ans) et sur la durée de son contrat (2021). Cela justifie l’estimation de sa valeur marchande à la baisse, à une trentaine de millions d’euros, tant pour Transfermarkt, que l’Observatoire du football.

Au PSG de profiter de l’opportunité pour le recruter ?

Pas sûr qu’il faille en payer autant. De l’autre côté des Pyrénées, il se murmure que le club blaugrana pourrait tout bonnement le libérer de sa dernière saison contractuelle. Pour soulager une masse salariale qui dépasse toutes les autres dans le monde du football, et pèse 69% des revenus opérationnels du club. Luis Suarez gagne plus de 20 millions d’euros bruts la saison, sans les primes, il est à cet effet l’un des joueurs les mieux rémunérés dans le vestiaire catalan. Il le serait tout autant au PSG, s’il conservait ses émoluments.