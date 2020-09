PSG : Les notes des joueurs parisiens sur FIFA 21 [OFFICIEL]

La date du 6 octobre approchant, c’est aujourd’hui, jeudi 10 septembre 2020 que EA Sports a coché pour dévoiler le top 100 des notes des meilleurs joueurs présents sur le titre FIFA 21. Dont la sortie est programmée le mois prochain. Dans la liste, qui concerne principalement les grosses cylindrées, se découvrent plusieurs joueurs du PSG.

Mbappé et Neymar dans le top 10 des notes FIFA 21

Presque tout le collectif premier de l’équipe dirigée par Thomas Tuchel. Avec deux éléments à 90 ou plus qui sont respectivement parmi les 10 notes les plus élevées : Neymar, seul 3e à 91 et Mbappé à 90, comme Salah, Mané, Ter Stegen, Van Dijk ou Alison. C’est Lionel Messi, à 93, qui justifie de la meilleure moyenne. Mais c’est Kylian Mbappé qui est à l’honneur de la jaquette, cette saison.

Le PSG sera costaud sur l’opus signé EA Sports

Sont également officielles, les fiches d’Angle Di Maria (87), de Keylor Navas (87), de Marco Verratti (86), de Mauro Ircardi (85), de Marquinhos (85) et de Juan Bernat (83). Le PSG sera assurément l’une des équipes les plus fortes du jeu et forcément la meilleure en Ligue 1. C’est aussi celle qui disposera du plus conséquent budget pour les transferts.

Les notes des joueurs du PSG sur FIFA 21