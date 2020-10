PSG : Salaire, contrat, ce que Cavani a signé avec Manchester United

Il a flirté avec Benfica, mais c’est à Manchester United, au dernier jour du mercato, qu’Edinson Cavani s’est finalement engagé. Dans la soirée, les Red Devils ont officialisé le renfort du Matador, qui arrive libre puisqu’il était au terme de son contrat précédent avec le PSG. Manchester United n’a donc pas eu d’indemnité sur le transfert à assumer, raison pour laquelle le club a pu répondre aux demandes financières et contractuelles, du joueur et de son entourage.

Un salaire inférieur à celui du PSG pour Cavani

Avec les Red Devils, Cavani s’est engagé sur les deux prochaines saisons, à l’échéance du 30 juin 2021. Il va gagner près de 13 millions d’euros brut la saison, et possiblement plus avec les bonus. Avec le Paris Saint-Germain, il émargeait à près de 18,5 millions par an. Quatrième plus haut salaire du PSG quand il y jouait pour sa dernière année (après Neymar, Mbappé et Thiago Silva), Cavani va l’être aussi, chez les Mancunien, dans le dos de De Gea et des Français Paul Pogba et Anthony Martial.

Un challenge sur deux ans avec Manchester United

Après l’Uruguay, l’Italie et Paris en France, El Matador découvre un nouveau pays, une nouvelle ville, ainsi qu’un nouveau championnat. A 33 ans, c’est l’un de ses derniers challenges sportifs. Il croisera, sur les terrains anglais, la route de son ancien capitaine Thiago Silva, lui aussi parti du PSG, pour tenter l’aventure britannique.