FC Barcelone : Une nouvelle voiture officielle pour les Blaugrana

Un an après le deal de cinq ans signé avec le constructeur automobile Cupra, après la fin d’une longue période d’association avec Audi, le FC Barcelone a sa voiture officielle. En ce mois de juillet sort en effet le Formentor, un modèle SUV premier véhicule 100% produit par Cupra, anciennement la division haut de gamme de Seat. Et ce Formentor devient de fait, le véhicule officiel des joueurs du Barça.

Cupra est un sponsor officiel du FC Barcelone

L’on ignore toutefois encore, si Messi et ses partenaires recevront chacun leur propre modèle, pour un usage du quotidien, comme le faisait Audi avant eux avec ses propres voitures. La reprise du football en Espagne a permis à la marque de promouvoir la sortie de son véhicule et de se rapprocher des fans sur les réseaux sociaux. Le Cupra devrait se décliner en deux versions pour le grand public : l’une en hybride rechargeable et l’autre à l’essence, avec sous le capot, un moteur de 310 chevaux. Son prix n’est pas connu, mais il est annoncé proche de 50 000 euros.