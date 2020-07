PSG : Quand Kylian Mbappé portait les couleurs d’adidas…

L’occasion est probablement passée à jamais, pour adidas. Aujourd’hui qu’il est un ambassadeur de la marque Nike, Kylian Mbappé sera difficile à bouger, il est parti pour remplir tout sa carrière en défendant les couleurs de la marque de l’Oregon. Même s’il est jeune pour en présager, il est déjà une personnalité d’importance dans la communication du groupe au Swoosh, depuis qu’il a été prolongé à l’été 2017.

L’attaquant du PSG est aujourd’hui important chez Nike

A l’époque, l’attaquant du PSG venait de quitter l’AS Monaco sur un titre de champion de France de Ligue 1. Il portait déjà des crampons produits par Nike. A 18 ans, il venait d’avoir l’honneur d’une première paire de chaussures signatures, de la part de son partenaire.

Ado, Kylian Mbappé avait les mêmes chaussures que Lionel Messi

Cela n’a toutefois pas toujours été, tel que le rappelle Marin Gulin, alias « football_boots4 « , sur les réseaux sociaux. Il fut un temps où Kylian Mbappé avait des chaussures de la marque adidas rivale. D’un modèle Adizero F50 qu’avait également un certain Lionel Messi, sur les pelouses des professionnels. L’image date de 2012, le champion du monde français avait alors 14 ans. Il n’était bien évidemment pas encore sponsorisé au sens contractuel et contre argent sonnant et trébuchant. Le deal actuel avec Nike, lui rapporte près de 3 millions d’euros par an.