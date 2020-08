Real Madrid : Ce qu’aurait pu être le maillot 2020-21 des Merengue…

Sortis ce vendredi par adidas et le club, les maillots de la saison 2020-21 du Real Madrid. Les deux principales pièces ont été révélées, à savoir le domicile sur fond de blanc et l’extérieur à majorité rose. C’est le premier qui, ici nous intéresse, car le rendu final aurait pu être différent, selon les prototypes de départ, que certains spécialistes des leaks, commme Footy Headlines avaient partagé plus tôt dans la saison.

Une version finale du maillot du Real Madrid différente du projet initial

La différence n’est pas énorme, mais elle est assez visible, car sur la première version les manches étaient cerclées d’un mélange du rose et du bleu marine, qui accompagnent le blanc sur la tunique. Il semble finalement qu’adidas a fait machine arrière, en laissant finalement les manches blanches, comme le reste. De l’autre côté des Pyrénées, certains ont même remarqué, ledit maillot avec les manches colorées, en vente sur la plateforme d’adidas.

Une modification apportée au niveau des manches du maillot

Sinon, le ballon officiel de la collection 2020-21 du Real Madrid, porte lui également, la bande rose et bleue marine prévue initialement. Si les clubs et leurs équipementiers travaillent avec pas mal de temps d’avance les nouvelles collections, cela tend à montrer que rien n’est inscrit dans le marbre, jusqu’à la livraison finale.