La FFR et la RATP prolongent pour quatre ans de plus

FFR d’un côté, RATP d’un autre, l’information on le concède, est incompréhensible pour certains. Encore que tout le monde connait l’entreprise parisienne de transports urbains, quant à la FFR, elle est l’une des fédérations – celle du rugby – les plus puissantes du sport français. Voilà déjà quinze ans, depuis 2005, que les deux marques avancent ensemble, dans le cadre d’un sponsoring.

La FFR et la RATP unis encore jusqu’en 2024

Le voilà officiellement prolongé, ce mardi, pour quatre ans, jusqu’au terme de la saison 2023-2024. Cela signifie que la RATP restera le « transporteur officiel » des équipes de France et un « fournisseur officiel » de la fédé. Ce dispositif inclus, à compter de cet automne, deux cars et un véhicule de 9, à la disposition des Bleu(e)s ou des équipes étrangères, en visite sur le territoire. « La Fédération française de rugby, les équipes de France et tous les clubs amateurs sont particulièrement fiers de faire XV avec un partenaire comme le groupe RATP, a réagi Bernard Laporte, le président de la FFR, par communiqué. Le groupe RATP est en effet à la fois un leader de ses métiers qui porte haut les couleurs de l’Entreprise France au-delà des frontières, mais aussi et surtout un symbole du service public à la française et de ses principes : la continuité, l’égalité et la capacité à s’adapter. »

Ça bouge sur les sponsors des équipes de France de rugby

Le sponsoring à la Fédération française est un secteur en pleine effervescence. Dernièrement, le constructeur Renault l’a rejoint, en tant que « constructeur officiel », en succession de la marque allemande, BMW.