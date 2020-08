Stade Brestois et adidas dévoilent le maillot domicile 2020-21 [OFFICIEL]

Le dernier club de la Ligue 1 a ménager le suspense, vient de le lever sur sa tunique principale : ce vendredi adidas et le Stade Brestois dévoilent le maillot 2020-21 domicile, pour la saison du collectif breton. Suspense ménagé, par la contrainte de l’actualité, tel que l’avait indiqué le club sur les réseaux sociaux (avant d’effacer le message), la livraison des pièces a pris du retard, en conséquence de la Covid-19.

Le Stade Brestois dévoile son 1er maillot domicile signé adidas

Mais tout est bien qui se finit bien. Quelques jours après le third, en blanc pour dominante, sort le « home », sur fond de rouge en dominante. Le blanc est en secondaire, pour marquer les sponsors et l’identité de l’équipementier ; rappelons-le nouveau cette saison. Les trois bandes distinctives d’adidas sont placées sur le haut, le long des épaules et des bras.

La pièce principale pour la saison 2020-21 des Bretons

Les Brestois devraient revêtir ce nouvel ensemble, ce samedi 8 août, à l’occasion d’un derby amical contre le Stade Rennais, en préambule de la saison 2020-21 de Ligue 1, qui débute le 21 août.