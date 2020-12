Le Barça bat des records 2.0 grâce à l’hommage de Messi

Il va peut-être le payer d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros, mais l’hommage de Lionel Messi à Diego Ronaldo, dimanche, à l’occasion du succès du club sur Osasuna, a largement servi au FC Barcelone, qui a gagné une visibilité monstre en seulement quelques heures. Le Barça s’en honore, dans un sujet dédié aux chiffres d’audience et d’engagement des fans sur les réseaux sociaux du club.

Lionel Messi, maillot de Newells sur les épaules a cassé les réseaux sociaux

Rien que sur le seul Instagram, le geste de Lionel Messi, d’ôter son maillot blaugrana pour celui des Newell’s Old Boys, a généré 20 millions d’interactions, en une journée. Sur Twitter, le compte principal @fcbarcelona, a enregistré 44 millions d’impressions, et plus encore avec les comptes régionaux (en Français, Anglais, Catalan…). L’image de Messi, bras tendus vers le ciel et tenue des Newell’s Old Boys sur les épaules, est la troisième plus likée sur Instagram, depuis que le Barça a sa page sur la plateforme, et elle a généré 180 000 « j’aime », sur le compte Twitter principal. C’est le deuxième format le plus engageant de l’année pour le club, juste après le post annonçant la disparition de Diego Maradona.

Le FC Barcelona a battu des records d’audience avec ce seul hommage

Sur Facebook, la même image est la quatrième en terme de portée pour le club. Le Barça enfin, rappelle qu’il est depuis trois saisons consécutives, le club qui génère le plus d’interactions sur les réseaux sociaux. L’exercice 2019-20 dernier, plus de 1,3 milliards de like, commentaires, partages et retweets ont été enregistrés par le club.