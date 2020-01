Ibrahimovic, en Sardaigne avec une Patek en or rose à 80 000€

Veni Vidi Vici. Zlatan Ibrahimovic, à n’en pas douter, apprécie que l’expression chère à l’empereur César, lui soit aussi attribuée. Ce week-end, l’attaquant suédois est (re)venu au Milan AC. Il a vu dans quel marasme était plongé le club lombard. Et pour son retour sous le maillot rossonero, il a vaincu Cagliari, en y allant de son but personnel. Le plan d’Ibrahimovic s’est déroulé sans accroc, depuis le départ de Milan jusqu’en Sardaigne pour jouer le match.

Une montre de la gamme Nautilus au poigne d’Ibrahimovic

Sur le chemin, à bord de l’avion qui transportait l’équipe, l’ancien parisien s’est fait tirer le portrait par les équipes de communication du club. Tout sourire le Suédois lève un pouce en signe d’approbation, laissant entrevoir son poignet et la montre qui l’entoure. C’est une Philippe Patek, de la gamme Nautilus version 5711/1R. Elle est en or rose 18 carats sur le boîtier et le bracelet, ce qui n’est pas sans rappeler la Rolex de Karim Benzema. Celle d’Ibrahimovic est à remontage automatique, la Nautilus est l’un des must de la manufacture horlogère genevoise. Son prix n’est qu’indicatif, il peut varier mais est donné par la marque à près de 80 000 euros.

L’attaquant du Milan Ac en pince pour les montres Philippe Patek

L’attaquant de 38 ans apprécie les montres de Philippe Patek, à son arrivée à Milan il portait une autre Nautilus, modèle référence 5740/1, à quantième perpétuel. Elle est en or gris, estimée plus chère à 110 000 euros environ. Zlatan Ibrahimovic a signé une saison et demi avec le club lombard, pour un salaire donné plus ou moins proche de 5 millions d’euros nets par an, selon les différentes versions.