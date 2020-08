Paris – Leipzig 2020 en direct live streaming

A deux marches d’un bonheur intense et de s’offrir le droit de soulever la coupe aux Grandes oreilles, le PSG n’a plus que deux matches à gagner et il sera sacré champion d’Europe. Le premier, il le dispute ce mardi soir à partir de 21h. A Lisbonne toujours, théâtre du Final 8, et dans un stade qui restera à huis clos. Seuls ceux branchés sur RCM Sport pourront suivre Paris – Leipzig 2020 en direct live streaming, car c’est l’unique diffuseur officiel en France. Compter 19 euros par mois avec engagement, ou 25 sans engagement pour les opérateurs autre que SFR. 25€ donc, pour suivre ce choc de CA.

Thomas Tuchel fait face à ses compatriotes. Le coach allemand sait combien il dispute un match importantissime dans sa carrière de technicien. Si Paris est éliminé, rien ne garantie qu’il y résiste, de surcroît car ses hommes sont donnés favoris des débats. Dans le cas contraire, il marquera des points et des crédits auprès de ses employeurs et du public francilien. Paris et le RB Leipzig ne se sont encore jamais affronté dans leur histoire commune.

Mbappé de retour pour dynamiser l’attaque parisienne

Sur le terrain, Thomas tuchel pourra cette fois compter sur Kylian Mbappé. L’entrée en jeu du champion du monde a débloqué la situation face à l’Atalanta, au tour précédent. Choupo-Moting, héros des quarts sera là également. Mais il devrait tenir son rôle de remplaçant, sinon de supersub, quand il qualifie le PSG, comme la semaine dernière. Ce mardi soir sera donc connu le nom de la première équipe finaliste de la Ligue des champions 2020. Demain, l’Olympique Lyonnais affrontera le Bayern Munich, pour décrocher l’autre ticket. La finale, elle, est programmée dimanche.