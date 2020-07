Cristiano Ronaldo et les maisons, visite de son patrimoine immobilier

La période du confinement aura été l’occasion de découvrir l’une des résidences secondaires de Cristiano Ronaldo. Une grande maison au coeur de ville, située à Funchal où il est né et a grandi. Cet ancien hôtel particulier sur sept étages est estimé à près de 8 millions d’euros. L’attaquant de la Juventus Turin y a passé plusieurs jours en famille, avant de changer de « squat ». Il en a fait l’acquisition après s’être séparé d’un autre de ses biens au Portugal, dans le parc national de Peneda-Geres.

Le confinement où l’occasion de vois sa maison de Madère

Cette autre maison, il a fini par la vendre à Pépé, un autre footballeur partenaire de sélection de Ronaldo. L’histoire raconte que pour cette demeure de 5 chambres sur trois étages, CR7 aurait perdu près de 1,5 millions d’euros entre le prix d’achat et de revente. Au Portugal toujours, il possède 288 m2 de surface habitable et 260 m2 de terrasse, à Lisbonne, dans la prestigieuse Castilho 203. Il serait, à 7,5 millions d’euros, l’appartement le plus cher du pays.

Sinon, le joueur de la Vieille Dame vit à Turin, dans une double maison, nichée sur la crête. Uniquement accessible par des routes escarpées, le coin est protégé de caméras de sécurité. Le Portugais a pour proche voisin John Elkann, cousin d’Andrea Agnelli, le patron de la Juventus Turin et de Ronaldo.

A Madrid, il vivait dans le quartier huppé de la Finca

Avant cela, il résidait à Madrid dans le quartier cossu et select de la Finca. Dans une maison estimée à 5 millions d’euros qu’il cherchait à vendre, il y a quelques temps, sans que l’on ne sache si l’opération a abouti. CR7 l’a acheté en 2010 à son arrivée au Real et il y a passé toutes ses années espagnoles. Il a quelques fois reçu des équipes de la télévision pour leur montrer son nid douillet. A propos de maison à vendre, sa première à Manchester, de son époque chez les Red Devils lui est restée longtemps sur les bras, jusqu’à ce qu’il puisse s’en séparer, quitte à perdre un peu d’argent dans l’opération. Faute d’acquéreur les premières années, il l’a loué à des joueurs du club mancunien.

Cristiano Ronaldo a acheté une maison secondaire à Marbella

Enfin, pour dernière propriété connue du joueur – qui en a probablement d’autres -, celle acheté à Marbella en Espagne pour près de 1,5 millions d’euros. Sur un terrain de 1000 mètres carrés et deux étages, elle fait face à la mer Méditerranée. Découvrez là et le reste en quelques images via le diaporama ci-dessus.