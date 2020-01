OM – Puma recrute Duje Caleta-Car

Et un joueur marseillais de plus que Puma recrute dans son pool d’athlètes. Depuis que la marque est l’équipementier officiel de l’OM, l’ont rejoint Morgan Sanson, puis Dimitri Payet et ce mardi le défenseur croate, Duje Caleta-Car. Avec Dario Benedetto en plus, il sont désormais quatre joueurs cadres du collectif marseillais, à porter les produits siglés Puma. Principalement les chaussures, sur le rectangle vert.

4 joueurs cadres de l’OM soutiennent Puma

A Salzbourg précédemment, comme pour ses débuts avec l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car portait des crampons de l’équipementier Nike, il va les troquer pour la gamme Future que décline Puma. Sa première officielle, il l’effectuera ce vendredi 17 janvier face à Granvilles, en 16e de finale de la Coupe de France. Les détails contractuels de ce rapprochement ne sont pas connus, ni sur la durée du partenariat, ni son montant, ni le rôle que pourra éventuellement jouer le vice-champion du monde croate, au bénéfice de son nouveau sponsor.