PSG : En quoi roule Leonardo, le directeur sportif du club ?

Il a abandonné l’Audi noire qu’il empruntait régulièrement, lors de son premier passage au Paris Saint-Germain. De retour au poste de directeur sportif du club de la capitale, Leonardo n’a pas changé grand-chose au volant, principalement sur la couleur de son auto, qu’il garde foncée sinon noire, en toutes circonstances. Pour le reste, le dirigeant brésilien ne roule plus pour le constructeur aux anneaux, mais reste associé à une voiture allemande.

Leonardo en pince pour les véhicules discrets et foncés

C’est ainsi qu’il s’est présenté au Camp des Loges, au jour de la reprise du collectif parisien, après plus de deux mois à l’arrêt, par la faute de la crise sanitaire. Tandis que l’Argentin Leandro Paredes pointait avec un bolide d’une valeur près de dix fois supérieure, Leonardo conduisait plus discrètement une Mini Cooper. C’est une citadine, un modèle vendu un peu partout dans le monde, c’est donc une version idéale pour se fondre dans la circulation, sans attirer l’attention.

Le directeur du PSG roule au même registre que N’Golo Kanté

N’Golo Kanté qui a la même depuis plus de cinq ans, ne nous contredirait probablement pas. Leonardo a probablement d’autres voitures que celle-ci en sa possession, lui qui gagne entre 20 000 et 25 000 euros nets par mois, depuis qu’il est revenu au PSG, il y a quasiment un an tout pile.