ASSE – SC0 : La plus faible affluence de la saison à Geoffroy-Guichard

Moins d’une place sur deux était occupée pour le match de l’ASSE face à Angers, ce vendredi soir.

Plus les matches passent, moins il y a de spectateurs au stade Geoffroy-Guichard. Cela s’explique, naturellement, par les résultats de l’équipe première, qui n’a toujours pas gagné, cette saison, après onze matchs en Ligue 1. Hier vendredi, pour la visite du SCO Angers, l’ASSE avait le soutien de moins de vingt mille supporters.

Moins de 20 000 spectateurs pour ASSE – SCO Angers

Enfin, de soutien, c’est plutôt l’inverse que les plus courageux de retour au stade, ont manifesté à l’entame. Face à angers, il y avait 19 836 spectateurs répertoriés, selon le chiffre de la Ligue de football professionnel. Tel que nous l’avons observé, à Sportune, c’est l’affluence la plus faible, sur les six rencontres déjà jouées dans le Chaudron.

Bientôt moins d’une place sur deux occupée dans le Chaudron

C’est surtout qu’à part la visite du voisin Lyon (33 643 spectateurs) – un événement particulier au calendrier des Verts -, sinon les affluences sont de plus en plus faibles, journée après journée. Avant ce match face à Angers, la moyenne que nous relevons pour la Ligue 1, était supérieure à 23 000, pour l’ASSE. Elle devrait baisser à l’équivalence de la moitié de la capacité du Chaudron, qui peut accueillir, à plein, jusqu’à 42 000 amateurs de ballon rond.