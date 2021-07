JO 2021 : Combien gagne Teddy Riner sur les tatamis du judo ?

Teddy Riner est un athlète bankable, dans un sport qui ne l’est pas spécialement.

C’est cette nuit, à 4h en France, que Teddy Riner débute son tournoi aux JO 2021 de Tokyo. Double médaillé d’or, il vise un troisième titre olympique pour compléter un palmarès hors norme. A la hauteur du sportif qu’il est. Et en tant que tel, il est un athlète très bankable, sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Selon une information de L’Equipe, il gagne 400 000 euros bruts annuels, avec le club de la capitale.

Un salaire à 400 000€ par an avec le PSG

Pour des gains, que le média sportif estimait sur l’année 2017, à 5,5 millions d’euros, à l’ajout de tout : salaire, primes en compétition, sponsoring et revenus divers. Plus ou moins, car cela dépend pour lui des années olympiques qui sont forcément plus rémunératrices. A Rio, son sacre lui a valu de gagner 50 000 euros. A Tokyo, il pourra viser la prime de 65 000 euros, promises à tous les lauréats.

De nombreux sponsors s’associent à Teddy Riner

Hors des tatamis, Teddy Riner est un icône, du judo au sens large, du sport en France, en particulier. Il compte près de deux millions d’abonnés, au cumul des réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Il a la marque Under Armour pour équipementier officiel, on l’a récemment vu en boucle, dans la campagne du groupe, Les Agences de Papa. Il compte aussi le Crédit Agricole et SMI Mutuelle, pour partenaires sur le kimono. Il a également été l’ambassadeur du constructeur Ford, des hôtels Accor ou des montres Audemars Piguet.

65 000 € l’or pour les Français aux JO 2021

Teddy Riner a autour de lui tout un staff, sportif, médical, juridique ou de conseil pour son image. Il était, la semaine dernière, le sujet d’un reportage, « Teddy Riner, la quête », diffusé en prime time sur France 2.