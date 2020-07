Comment anticiper sa prochaine saison de ski ?

Des vacances à la neige ? En plein mois de juillet, au plus fort des chaleurs de l’année, est-ce bien raisonnable d’y penser ? Oui. Et trois fois oui d’ailleurs. C’est maintenant que l’hiver s’anticipe, pour réussir sa semaine au ski. Ou plus, pour quelques veinards qui font du rab de temps, dans la saison. Il y a d’abord la location à réserver, pour éviter les surcoûts de la dernière minute, quand de surcroît il reste un peu de place. Ce n’est pas toujours le cas en pleine saison.

C’est maintenant que se prépare la prochaine saison d’hiver

Au global, la pratique des sports d’hiver se porte en effet plutôt bien. Ou mieux. Avec une fréquentation en hausse, la saison 2020 dernière, dans les stations de ski françaises. Pourvu que cela dure, malgré le contexte sanitaire qui, aujourd’hui, nous contraint tous à nous adapter. Nul doute que les professionnels du secteur sont tous déjà sur le qui-vive pour répondre, au mieux, à la question d’associer le plaisir, à la sécurité. Sur les yeux en protection, ou devant la bouche et le nez, le masque cet hiver, sera l’un des objets de la mode les plus tendances.

Les Français de plus en plus nombreux à partir en montagne

A propos de tendances justement, c’est maintenant au coeur de l’été, que se change ou se complète, le matériel défectueux ou manquant. Avec en tout premier lieux, l’élément le plus indispensable sur les pistes enneigées : la veste de ski. Il faut, bien sûr, qu’elle protège du froid selon le calendrier choisi, tout en absorbant au plus la transpiration, pour en faciliter l’évacuation. Du moment de la saison dépend l’investissement ; il fait (normalement) plus froid et sec en janvier, qu’au début du printemps. Quoique la météo tende à évoluer ces dernières années. A la veste s’ajoute évidemment l’indispensable bas de ski, qu’il faut assortir, sur l’esthétique et la technicité du produit. Ne pas oublier les gants, au risque pour les têtes en l’air, de les payer plus chers, en station. Avec une qualité possiblement moindre, face au températures les plus sévères.

Le matériel à tester et s’il le faut à changer, dès à présent

Vérifier également son matériel de glisse, c’est le moment de l’entretenir, d’affûter les carres et de farter les planches pour de meilleures sensations sur les pistes, et une plus grande sécurité pour une meilleure maîtrise, dès les premiers jours de glisse. Enfin, et c’est un élément à ne surtout pas négliger, il faut s’entretenir physiquement, au plus tôt dans la saison. C’est-à-dire idéalement, débuter dès cet été, avec des exercices adaptés au rythme de chacun. Les séances de gainage musclent la ceinture abdominale et facilitent le maintien du haut du corps sur la pente. La « chaise », exercice visant à reproduire la position assise, sans support dos contre le mur, est un excellent moyen de renforcer cuisses et fessier, particulièrement sollicités au cours de la pratique.

Préparer dès l’été ses vacances d’hiver offre le double avantage de réduire le prix d’ensemble de la saison, et de minimiser le risque de blessure pour les sujets les mieux entraînés.