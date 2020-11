Digne et Mendy au top 10 des latéraux les mieux payés de Premier League

Ils sont internationaux français, ils évoluent au même poste de latéral gauche, dans un même championnat de Premier League. Et en plus, Lucas digne et Benjamin Mendy revendiquent-ils un même salaire, estimé proche de 90 000 livres hebdomadaires, soit près de 5 millions d’euros brut la saison complète. Hors variable. Ils sont à ce titre, dans le top 10 des latéraux les mieux payés de la Premier League anglaise, cette saison 2020-21.

Digne et Mendy ferment le top 10

Classement réalisé par le média SportBible, sur la base des chiffres de la plateforme Spotrac. Avec Aaron Wan-Bissaka, à Manchester United, Lucas Digne et Benjamin Mendy, respectivement à Everton et Manchester City, ferment le top 10. Lequel est dominé par la paire de Chelsea, Ben Chilwell, à gauche et César Azpilicueta à son opposé. Le premier gagne 8,6 millions d’euros la saison chez les Blues, et son capitaine un chouïa moins, estimé à près de 8,3 millions, au cours monétaire du moment.

Un poste de latéral qui paie chez les Blues de Chelsea

Le club de Lampard mise gros sur ce poste, puisque les doublures, Reece James et Marcos Alonso se glissent également parmi les 10 mieux rémunérés de la saison du foot anglais, à 5,6 millions chacun.

Les 10 latéraux les mieux payés de la Premier League

10=. Aaron Wan-Bissaka (Manchester United) = 5 M€ en 2020

10=. Benjamin Mendy (Manchester City) = 5 M€

10=. Lucas Digne (EVerton) = 5 M€

7=. Reece James (Chelsea) = 5,6 M€

7=. Marcos Alonso (Chelsea) = 5,6 M€

5. Sead Kolasinac (Arsenal) = 5,7 M€

4. Hector Bellerin (Arsenal) = 6,2 M€

3. Luke Shaw (Manchester United) = 6,9 M€

2. César Azpilicueta (Chelsea) = 8,3 M€

1. Ben Chilwell (Chelsea) = 8,6 M€