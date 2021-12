F1 2021 : Les primes de champion promises à Verstappen et Hamilton

Max Verstappen ou Lewis Hamilton, qui sera champion du monde de F1 ?

Ce dimanche le circuit d’Abu Dhabi sera le théâtre de la bataille pour le titre de champion du monde de Formule 1 2021 qui opposera Max Verstappen et Lewis Hamilton. Ce serait le premier, pour le Néerlandais, quand le second vise son huitième. L’un voulant débuter son ère et le second, marquer l’histoire définitivement. En parallèle de cette conquête, notre partenaire, la publication Business Book GP vous dévoile les primes accordées dans leur contrat.

Max Verstappen l’homme qui valait 10 millions

Lorsque le pilote batave a renouvelé son contrat avec Red Bull Racing fin 2019, en plus d’un salaire de 20 millions d’euros et des classiques primes de résultats en course, a été ajouté un bonus de champion du monde, estimé à 10 millions d’euros. Red Bull est coutumier du fait d’accorder des primes importantes pour les titres de champion du monde. Déjà par le passé, Sébastian Vettel avait bénéficié des mêmes sommes, pour ses résultats au volant de l’équipe autrichienne.

A lire aussi : Tous les salaires des pilotes du championnat du monde 2021 de F1

Lewis Hamilton, l’homme qui valait 25 millions

De son côté, le septuple champion du monde avait âprement discuté de son contrat actuel, qu’il n’a signé qu’en février 2021. La répartition financière, ainsi que l’implication de certains partenaires (dont Ineos), étaient au cœur des négociations. En plus de son salaire de 45 millions d’euros, Hamilton touchera en cas de titre de champion du monde, un bonus de 25 millions d’euros.

L’obtention d’une prime de titre est nouveau dans les contrats Mercedes. Auparavant, l’augmentation de salaire était privilégiée. Toutefois l’enjeu est désormais important et la marque allemande a finalement accordé à Hamilton, ce que Ferrari avait accordé auparavant à Michael Schumacher (un salaire fixe et une prime de titre de champion du monde).