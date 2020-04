FC Barcelone – Combien vaut Arthur sur le mercato ?

Annoncé comme une possible monnaie d’échange pour le FC Barcelone, Arthur dit ne pas vouloir partir du club blaugrana, selon des propos que rapporte la Gazzetta dello Sport. Le milieu de terrain brésilien vit sa deuxième saison en Catalogne, et pour son club qui doit assumer les conséquences économiques sévères du coronavirus, sa valeur marchande est importante.

Arthur s’est valorisé depuis qu’il joue au FC Barcelone

Pour lui, le Barça a réglé une indemnité de 31 millions d’euros, payée au Grêmio en 2018, avec neuf millions d’euros de bonus. Depuis qu’il a rejoint Messi et les stars du vestiaire de Quique Setién, il s’est valorisé sur le marché des transferts. Il vaut 56 millions pour Transfermarkt après pondération des cotes pour tous les joueurs depuis la crise (il était précédemment à 70 M€), dix millions de plus pour le football benchmark de KPMG et encore plus (entre 70 et 90 M€), du côté de l’Observatoire du football.

Quatre saisons qu’il faudrait compenser pour le recruter

Arthur Melo a sinon, une clause libératoire dans son contrat, mais dans le cas présent elle est anecdotique puisque fixée à 400 millions d’euros. A propos de contrat, le joueur est au chaud s’il ne veut pas s’en aller, car il est lié à Barcelone jusqu’au terme de la saison 2024. C’est toutes ces années qu’un club devrait compenser. Et offrir au milieux axial de 23 ans, un salaire supérieur aux 325 000 euros bruts mensuels, hors primes, qu’il gagne actuellement. Son nom a été associé tantôt dans le cadre d’un échange avec la Juve pour Pjanic, tantôt avec Tottenham, pour Ndombelé.