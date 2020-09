FIFA 21 : Top 10 des joueurs les plus rapides du titre

EA Sports continue de dévoiler des informations sur son jeu, FIFA 21, attendu pour le 9 octobre. Cette fois-ci, l’éditeur a révélé les joueurs les plus rapides de l’édition, une liste qui intéresse particulièrement les fans, chaque année.

FIFA 21 présente 3 joueurs à 96 de vitesse

Dans l’édition de cette année, trois joueurs se démarquent par leur vitesse. Avec une note de 96, ils seront des valeurs sûres à ajouter à vos équipes FUT. Adama Traoré et Kylian Mbappé en font partie, comme sur FIFA 20. L’ailier des Wolves et l’attaquant du PSG sont les personnages les plus rapides du titre. Ils sont rejoints par Alphonso Davies, révélé cette année au Bayern, et qui appartient aux plus grosses progressions sur FIFA 21. Voilà trois noms sur lesquels bâtir votre équipe pour aller le plus loin possible en ligne.

Quelques noms familiers complètent le top 10

Derrière les trois fusées en tête, d’autres noms réputés feront parler leur vitesse sur FIFA 21. Sur ce nouvel opus, l’ailier de Manchester United Daniel James garde sa statistique à 95, rejoint par Vinicius Jr, la pépite du Real Madrid. Pas loin derrière, le latéral droit fraîchement arrivé à l’Inter, Achraf Hakimi pointe à 94, c’est 1 unité de moins que lors de l’édition 2020.

Top 10 des joueurs les plus rapides sur FIFA 21

Adama Traoré : 96 Kylian Mbappé : 96 Alphonso Davies : 96 Daniel James : 95 Vinicius Jr : 95 Kensuke Nagai : 95 Anibal Chala : 95 Ismaila Sarr : 94 Achraf Hakimi : 94 Leon Bailey : 94