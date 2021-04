Flèche Wallonne 2021 : Les primes de la classique belge

La Flèche Wallonne 2021, c’est aujourd’hui.

Des Pays-Bas à la Belgique en trois jours, après l’Amster Gold Race, le calendrier des classiques cyclistes du printemps se poursuit ce mercredi, par l’édition de la Flèche Wallonne 2021. Avec Amaury Sport Organisation à la manoeuvre de la course, les primes cette saison, s’élèvent au total de 43 000 euros.

43 000 € de primes distribuées sur la Flèche Wallonne 2021

Elles se repartiront comme suit, au bout des 193,6 km de l’épreuve, dont les 63,6 km derniers, à effectuer sur une double boucle de circuit : 16 000 euros pour le vainqueur, la moitié pour son dauphin, et encore la moitié (4 000€), au troisième et moitié au quatrième… Et ainsi de suite jusqu’au 20e, rémunéré 400 euros, à l’arrivée. La grille est la même que celle de l’Amstel Gold Race.

La revanche de l’Anglais Tom Pidcock ou le retour d’Alaphilippe ?

Au total, 40 000 euros sont distribués pour le classement final, le reste récompense les plus efficaces en cotes. Il y en aura douze sur le parcours qui paieront à chaque fois 250 euros à celui qui les franchira en tête. Battu d’un boyau de roues, dimanche sur l’Amstel Gold Race, l’Anglais Tom Pidcock comptera parmi les favoris. Et avec lui, le champion arc-en-ciel, Julian Alaphilippe. Cette Flèche Wallonne 2021 sera diffusée, en direct, sur France 3 et Eurosport.