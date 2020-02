Les 10 entraîneurs du foot mondial les mieux payés en 2020

Il y a Lionel Messi chez les joueurs. Et son équivalence Diego Simeone dans le monde des techniciens. Equivalence financière s’entend, car ils écrasent l’un comme l’autre à ce niveau toute la concurrence. Simeone a prolongé au cours de l’hiver dernier jusqu’en 2022, avec l’Atlético Madrid. Il est depuis ce jour du 14 février 2019, l’entraîneur le mieux payée de la planète football, à plus de 3 millions d’euros bruts… par mois !

Dego Simeone est le Messi des coaches de football

Ses émoluments dépassent de plus de deux fois ceux de Josep Guardiola qui le suit, à plus de 23 millions d’euros la saison à Manchester City. C’est en Premier League d’ailleurs, qu’évoluent la majorité des stratèges les mieux payés du moment. Ils sont six dans le top 10, parmi lesquels Brendan Rodgers prolongé au jour de Noël dernier, et augmenté par Leicester ou Carlo Ancelotti, recruté mi-décembre par Everton, à hauteur de 13,6 millions la saison.

L’entraîneur du PSG ferme le top 10 de la saison 2019-20

Thomas Tuchel se glisse aussi dans ce classement qu’il ferme, avec son salaire estimé proche de 650 000 euros bruts mensuels pour diriger le PSG. Le technicien allemand domine de fait ses pairs de la Ligue 1, avec une marge confortable sur André Villas-Boas pour qui Marseille verse 4,8 millions d’euros, cet exercice 2019-20.

Les 10 entraîneurs du foot mondial les mieux payés en 2020

1. Diego Simeone (Atlético Madrid) = 43,2 M€

2. Josep Guardiola (Manchester City) = 23,3 M€

3=. José Mourinho (Tottenham) = 17,5 M€

3=. jürgen Klopp (Liverpool) = 17,5 M€

5. Zinedine Zidane (Real Madrid) = 16,8 M€

6. Carlo Ancelotti (Everton) = 13,6 M€

7. Maurizio Sarri (Juventus) = 9,8 M€

8. Brendan Rodgers (Leicester) = 9,4 M€

9. Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) = 8,9 M€

10. Thomas Tuchel (Paris SG) = 7,8 M€