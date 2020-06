Liverpool – Un litige à plus de 1,2 M€ sur un sponsor à 16,7 M€

Ca va bouger du côté sponsoring à Liverpool, l’an prochain. En effet, le club a vu son contrat avec le bookmaker BetVictor s’achever à la fin de la saison 2019-20. C’est désormais la société française AXA qui habillera les maillots d’entrainement des Reds. Début d’année, le club a signé également un partenariat avec l’équipementier Nike pour les saisons à venir, au détriment de New Balance. Cependant, on apprend qu’un procès est en cours concernant un litige sur le sponsoring du kit d’entrainement.

Un litige à plus de 1,2 M€ pour Liverpool

La société de parrainage sportif Winlink, connue pour son rôle d’intermédiaire dans les rapprochements clubs-sponsors, réclame plus de 1,2 M€ aux dirigeants de Liverpool, révèle le Liverpool Echo. Elle affirme avoir joué un rôle prépondérant dans la collaboration entre le club et le sponsor BetVictor. La compagnie ajoute même avoir présenté des contacts du club, en 2013, au bookmaker indépendant. Pour cela, elle demande une récompense financière. Le dernier vainqueur de la Ligue des Champions et son opérateur de partenaire s’étaient engagés sur une durée de trois ans, à partir de 2016, et à hauteur 15 millions de livre, soit 16,7 M€.

Un procès qui court sur cinq jours

Le club anglais nie en bloc les accusations. Il affirme que son responsable des accords sur les partenariats mondiaux a négocié directement avec le site de paris sportifs en ligne BetVictor, rapporte le quotidien britannique Sportspro. Winlink, de son côté, se sert de son influence et de son réseau de collaboration avec de grands clubs européens, comme Chelsea, Arsenal, la Juventus ou l’Inter Milan, pour argumenter. Le procès, commencé lundi dernier, doit se terminer ce vendredi.