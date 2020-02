LOSC – Combien vaut Jonathan Bamba sur le mercato ?

Orphelin de Nicolas Pépé, cette saison en attaque, Jonathan Bamba est parfois moins rayonnant. La saison dernière, l’ailier du LOSC formait avec l’ancien du SCO et Jonathan Ikoné, la fameuse « Bip Bip », tant redoutée sur les pelouses du championnat de France. L’ancien stéphanois n’en fera pas moins l’objet d’une opération gagnante pour son club, lorsqu’il quittera le Nord, peut-être à la fin de cette saison, sinon plus tard.

Jonathan Bamba devrait permettre au LOSC de réussir une opération comptable positive

Il est en effet arrivé libre au club, depuis l’AS Saint-Etienne, au terme de la saison 2017-18. Les Dogues n’ont pas eu d’indemnité à payer pour le recruter, il ont par contre compensé par le paiement d’une prime à la signature offerte au joueur. Jonathan Bamaba joue ailier et il a 23 ans, ce qui n’est pas encore l’âge de la maturité sportive pour un footballeur. Pour le LOSC, l’opération est déjà une réussite financière, conforme aux objectifs du club, sur le marché du trading.

Un contrat signé pour cinq ans, au cours de l’été 2018

Le natif d’Alfortville en région parisienne est en effet valorisé à 20 millions d’euros par Transfermarkt, et jusqu’à près du double de la part de l’Observatoire du football. Sa polyvalence à jouer dans les deux couloirs, est un atout pour son club. Il reste par ailleurs un peu moins de trois ans et demi de son contrat signé jusqu’au 1er juillet 2023, à payer au LOSC pour le recruter. Il rapporte au joueur un salaire estimé proche de 120 000 euros bruts mensuels. Sans les variables à la performance. Formé à Saint-Etienne, Jonathan Bamba a également porté les maillots du Paris FC, de Saint-Trond en Belgique et du SCO Angers, dans le cadre de prêts.