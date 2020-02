Manchester City – Combien cela pourrait coûter de licencier Guardiola ?

Sa confession partagée par le groupe Sky Sport dans la semaine sonne de plus en plus comme une possible prémonition. Interrogé sur le risque qui planait au-dessus de lui, s’il ne gagne pas la Ligue des champions, Pep Guardiola a répondu : « Si nous ne battons pas le Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif viendront me dire: « Ce n’est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions ». Et ils me licencieront et je répondrai : »D’accord, merci, c’était un plaisir » ».

Manchester City exclut de l’Europe, quel futur pour Pep Guardiola ?

Quelques heures plus tard, la bombe éclatait dans la presse anglaise : Manchester City est exclu deux ans de coupes européennes, par manquement aux règles du fair-play financier. Depuis, les affirmations et contre-vérités se succèdent. Chez nos voisin britanniques, il serait de plus en plus question de penser l’avenir sans le technicien catalan. Seulement l’écarter du jeu pourrait coûter une fortune à sa direction, justement épinglée par l’UEFA parce qu’elle est trop dépensière.

Plus de 30 M€ bruts à verser s’il faut compenser les salaires restants

Or Guardiola, tel que nous l’avons dernièrement observé, est le deuxième coach le mieux rémunéré de la planète football, cette saison 2019-20. Avec un salaire estimé à 1 940 000 millions d’euros bruts, tous les mois et un contrat prolongé au printemps 2018, jusqu’au terme de la saison 2020-21 prochaine. C’est-à-dire qu’à être remercié, et si Manchester City doit lui verser les salaires restants jusqu’à son échéance, les Citizen pourraient avoir à compenser 16 mois, à 31 millions d’euros bruts. Et possiblement plus si s’y greffent le cumul des primes. Difficile d’imaginer une rupture dans ces conditions. Cela signifie que, soit le club et le technicien trouvent un terrain d’entente plus conforme a la réalité économique du club, soit l’ancien stratège du Barça et du Bayern sera maintenu à son poste.

Pochettino tiendrait la corde pour remplacer le coach catalan

Ce dimanche, une partie de la presse anglaise spécule sur l’avenir. Il serait question d’écarter l’Espagnol pour le remplacer par un Argentin, à savoir Mauricio Pochettino, libre depuis qu’il a été remercié de Tottenham, en novembre dernier.