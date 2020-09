Messi devance Cristiano Ronaldo comme sportif le plus bankable de l’année

Si ce n’est un, l’autre n’est souvent pas très loin. En 2020 ils sont au sommet, au classement des sportifs les plus « commercialisables » de l’année. Avec Lionel Messi devant Cristiano Ronaldo, au palmarès que produit chaque année SportsproMedia, avec l’aide des données, de l’institut Nielsen. Le footballeur argentin et son rival portugais sont au coude à coude et suivis, sur le podium, du basketteur LeBron James.

Messi, Cristiano Ronaldo et LeBron James sur le podium

Trois monstres du sport au sommet, c’est conforme au classement annuel de Forbes, sur la fortune des athlètes les mieux rémunérés ; ces trois là comptent parmi ceux qui ont le plus de bénéfices du sponsoring et des partenaires commerciaux. Eux, et le tennisman Roger Federer qui pointe pourtant plus loin, au classement 2020 de SportsproMedia, en 35e position. Messi, Ronaldo et LeBron James recueillent un score d’influence respectif de 115, 113 et 110 points.

Un score d’influence à 115 pour l’attaquant du Barça

Ce classement repose sur le score d’influence de chaque athlète, imaginé d’après les réseaux sociaux de chacun, sur la base de quatre principaux critères : la pertinence, l’engagement des fans, la qualité des retours et la résonance, c’est-à-dire la viralité des posts. A propos de Lionel Messi, Nielsen, groupe spécialisé dans la mesure et l’analyse des audiences, estime à 722 000 euros, la valeur d’un post de Messi, sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé et Paul Pogba au top 50 de l’année

Les footballeurs dominent, le top 50 des athlètes les plus bankable de l’année pour les marques, au nombre de 15, devant le basket (7) et le tennis (6). Deux d’entre eux sont Français, avec Kylian Mbappé, quinzième et Paul Pogba, anciennement premier en 2018 et 2018, se glisse en 19e position.