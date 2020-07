MHSC : Quel budget pour Montpellier cette saison 2020-21 ?

Rien ne change, mais tout progresse. La remarque sied à Montpellier, un club où la stabilité gouvernementale et sportive est réelle, sans qu’elle ne soit un frein à l’ambition, il est vrai limité en Hérault, dans un bassin régional à forte concurrence. La saison 2020-21 prochaine, le MHSC fera mieux que la précédente en ce qui concerne son budget. Le journal L’Equipe rapporter qu’il sera de 54,5 millions d’euros.

Un budget augmenté pour le MHSC en 2020-21

Comprendre qu’il va augmenter sur la période 2018-19 ; il était alors proche de la quarantaine de millions d’euros. Et ce, en dépit des conséquences de la fin avortée du championnat, à l’origine selon le club d’un déficit de « 6 à 15 millions d’euros », au bilan comptable de ce 30 juin 2020. Néanmoins le Montpellier Hérault SC souligne « la pérennité de la stabilité financière du club depuis la remontée en Première Division mais aussi la cohérence de son budget prévisionnel », tel que le rapporte L’Equipe.

Montpellier garde une longueur d’avance sur le voisin et rival nîmois

Avec ce budget, Montpellier restera dans le ventre mou de son championnat, loin des moyens financiers des ténors de la Ligue 1, mais avec les reins plus solides que les clubs les plus modestes. A commencer par le voisin et rival Nîmes Olympique, aux proportions plus réduites.